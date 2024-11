Mbappé : Le Real Madrid veut éviter un nouveau fiasco !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit décidément une première partie de saison très inhabituelle. L’international français peine à retrouver son véritable niveau au Real Madrid, où ses performances sont plutôt mitigées. Le club madrilène chercherait donc une solution pour régler les problèmes de l’attaquant de 25 ans, afin d’éviter un nouveau fiasco avec son transfert.

Kylian Mbappé traverse une période plutôt compliquée en ce moment. Arrivé libre après la fin de son contrat au PSG, le champion du monde 2018 était très attendu au Real Madrid. Mais le natif de Bondy se montre plutôt décevant en cette première partie de saison (seulement 8 buts en 16 matchs). L’attaquant de 25 ans ne parvient pas à retrouver son véritable niveau, ce qui ferait craindre le pire aux Merengue.

Le Real Madrid veut en finir avec les galères de Mbappé

Le Real Madrid s’inquiéterait de ne plus jamais revoir le grand Kylian Mbappé qui brillait au PSG. L’international français n’a plus trouvé le chemin des filets depuis quatre matchs maintenant, ce qui ferait paniquer la Casa Blanca. Le pensionnaire de la Liga souhaiterait donc enrayer cette mauvaise dynamique le plus rapidement possible comme le rapporte MARCA. Carlo Ancelotti souhaiterait le remettre en confiance et éviter que l’aventure de Kylian Mbappé ne vire au fiasco.

Le vestiaire merengue à fond derrière lui ?

L’ancien du PSG, lui aussi, craindrait de ne jamais y arriver au Real Madrid. Son entourage continue néanmoins de lui affirmer que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne retrouve la meilleure version de lui-même. Le vestiaire merengue est également à fond derrière lui. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé parviendra à reprendre confiance en lui après la trêve internationale.