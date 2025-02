Corruption - OM : Des preuves bientôt lâchées ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Pablo Longoria a accusé l’arbitrage français de corruption à l’issue de la défaite de l’OM (3-0) sur la pelouse d’Auxerre. Président du FC Nantes, prochain adversaire de Marseille, Waldemar Kita a invité son homologue à présenter des preuves concrètes sur un possible phénomène de corruption en Ligue 1.

« Championnat de me*de ». Samedi soir, après avoir assisté à la défaite de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0), le président marseillais Pablo Longoria a craqué. Ce dernier, scandalisé par l’arbitrage de Jérémy Stinat, n’a pas hésité à dénoncer une « corruption » au sein des officiels français. Alors que la commission de discipline a été saisie, ces déclarations polémiques inquiètent le FC Nantes, prochain adversaire de l’OM en championnat.

« Tu ne dois pas accuser les gens, sauf si tu en as »

« Il y a eu des accusations de corruption ? Dans ce cas-là, il faut des preuves, si le président (de l’OM) dit ça, c’est qu’il a des preuves… Tu ne dois pas accuser les gens, sauf si tu en as. Nous, on l’a connu à l’époque, j’ai démarré en 1983, et on pouvait accuser de tricherie si on avait des preuves. Donc c’est tout le mal que je lui souhaite au président de Marseille, parce qu’il s’est embarqué dans un chemin un peu compliqué, donc à lui de s’en sortir », a notamment déclaré le coach Antoine Kombouaré au micro de DAZN ce dimanche.

« Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n'est pas justifiée »

Interrogé par l’Equipe, le président Waldemar Kita a également réclamé à ce que Pablo Longoria sorte des preuves de ce qu’il avance. « Je suis surpris que quelqu'un qui a des responsabilités utilise de tels termes. L'image du foot français est entachée. Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n'est pas justifiée, et ça pose un autre problème, celui de créer un doute. Je ne sais pas dans quel état d'esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille. »