«Une pointure», du lourd est annoncé pour le prochain renfort de l’OM ?

En assistant à la victoire de l'OM face à Saint-Etienne le week-end dernier, Alessandro Antonello, ancien président de l'Inter Milan, a attiré l'attention. Le dirigeant italien a rendu une petite visite au club de la cité phocéenne et les rumeurs concernant son implication dans l'organigramme de l'équipe n'ont pas tardé à émerger. Une annonce pourrait tomber prochainement.

De retour vers les sommets cette saison, l'OM a réussi à redevenir un club qui joue les avant-postes grâce à sa bonne gestion en interne de l'effectif notamment. Le travail mené par Pablo Longoria et Medhi Benatia notamment pourrait être suppléé par l'arrivée d'une nouvelle tête. Alessandro Antonello, qui vient de quitter la présidence de l'Inter Milan après près de 8 ans d'activité, pourrait s'engager prochainement.

La présence de l'Italien à Marseille n'est pas passée inaperçue. Alors que certains rumeurs laissaient entendre qu'Alessandro Antonello allait prendre un nouveau poste à Marseille, pour l'heure il n'y a pas d'annonce officielle à ce sujet. Mais son intérêt pour l'OM pourrait déboucher sur quelque chose. « Les spécialistes italiens m’ont dit qu’il avait remis à flot les finances de l’OM et que ce serait un énorme coup pour l’OM, c’est une pointure sur le football européen. Et s’il y a la possibilité de le faire, il le fera. Ce n’est jamais anodin ce genre de truc, c’est qu’il devrait y avoir des pourparlers, des discussions. J’ai l’impression que l’on est plus proche d’un intérêt qu’une simple visite amicale » déclare un membre de La Tribune OM lors d'un live sur YouTube.

L'OM toujours 2ème

En attendant la fin de la 23ème journée de Ligue 1, l'OM ne perdra pas sa deuxième place du classement malgré la déroute vécue samedi face à Auxerre. Les hommes de Roberto De Zerbi réussissent pour le moment une très belle saison qu'il faudra bien conclure pour garder ce podium final et s'assurer une place en Ligue des champions l'année prochaine.