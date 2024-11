Kylian Mbappé n’est «plus un joueur de foot», terrible annonce !

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde lorsqu’il évoluait au PSG, Kylian Mbappé ne semble être plus que l’ombre de lui-même depuis qu’il évolue au Real Madrid. Le natif de Bondy n’arrive pas à retrouver son véritable niveau. Son match contre Osasuna ce samedi a d’ailleurs alerté un certain Jérôme Rothen.

Kylian Mbappé ne semble être plus que l’ombre de lui-même désormais. L’attaquant de 25 ans réalise des premiers mois très mitigés au Real Madrid depuis sa signature. L’international français, considéré comme l’un des meilleurs au monde au PSG, peine à retrouver son véritable niveau. Malgré la large victoire madrilène samedi dernier contre Osasuna (4-0), les doutes ne se sont pas levés concernant Kylian Mbappé.

Le Real Madrid s'impatiente avec Mbappé

Alors que Vinicius Jr a inscrit un triplé et que Jude Bellingham a enfin ouvert son compteur personnel, le champion du monde 2018 ne s’est pas du tout montré décisif. Cela fait maintenant quatre matchs consécutifs qu’il n’a pas marqué le moindre but. L'attitude de Kylian Mbappé sur le terrain a d’ailleurs interpelé un certain Jérôme Rothen.

«Il est complètement ailleurs»

« Au match de ce week-end, l'attitude qu'il a, franchement, il est complètement ailleurs. Ce n’est plus un joueur de football » a ainsi confié l’ancien joueur du PSG sur les antennes de RMC. Kylian Mbappé est en train de sombrer au Real Madrid. Il doit vite sortir la tête de l’eau s’il ne veut pas voir son grand rêve virer au cauchemar dès sa première saison en Espagne. À suivre...