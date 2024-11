Fiasco avec Mbappé, le Real Madrid doit-il imiter le PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, la star de 25 ans n'est pas du tout dans son assiette depuis son transfert, ayant du mal à enchainer les bonnes performances à la pointe de l'attaque de Carlo Ancelotti. Selon vous, le Real Madrid doit-il construire une équipe autour de Kylian Mbappé, comme le PSG l'a fait ? A vos votes !

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé avait le choix entre le PSG et le Real Madrid. Et l'attaquant de 25 ans a finalement choisi de migrer vers Paris. En effet, le PSG et l'AS Monaco ont trouvé un accord pour boucler un prêt avec une option d'achat de 180M€. Une clause levée par le club de la capitale.

Le PSG a construit son équipe autour de Mbappé

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pu partir librement et gratuitement vers un nouveau club il y a un peu plus de deux ans. Mais heureusement pour le club parisien, la star française a finalement rempilé pour une durée de deux saisons, plus une en option. Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas activé l'option pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025.

La star du Real Madrid, c'est Vinicius Jr !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, son club de coeur. Mais tout a changé pour lui à la Maison-Blanche. Habitué à être la tête de gondole du PSG, qui avait construit son équipe autour de lui, Kylian Mbappé est dans l'ombre de Vinicius Jr au Santiago Bernabeu. D'ailleurs, c'est le Brésilien qui évoluait dans son poste de prédilection, à savoir sur l'aile gauche, lorsque Carlo Ancelotti avait mis en place un 4-3-3. Positionné en pointe, Kylian Mbappé est à la peine depuis sa signature au Real Madrid, ne parvenant pas à évoluer à son plus haut niveau.

