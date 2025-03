Adrien Rabiot, sa belle rencontre à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recrue surprise du dernier mercato estival, Adrien Rabiot semble faire l’unanimité au sein du vestiaire de l’OM, que ce soit pour ce qu’il apporte sur le terrain ou en dehors. Luis Henrique et Leonardo Balerdi ont récemment encensé l’international français, tout comme Amir Murillo, qui le considère même comme le joueur qui l’a le plus impressionné.

Arrivé en septembre dernier alors qu’il avait quitté la Juventus deux mois plus tôt, Adrien Rabiot est rapidement devenu un élément incontournable à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 29 ans s’est imposé comme un des cadres de Roberto De Zerbi. Positionné plus haut que dans ses précédents clubs ou en équipe de France, l’international français (50 sélections) se transforme même en buteur, lui qui compte 6 réalisations à son actif cette saison.

Rabiot fait l'unanimité dans le vestiaire de l’OM

Mais au-delà de ses performances sur le terrain, c’est surtout dans le vestiaire qu’Adrien Rabiot semble être totalement adopté à l’OM. Quand ils parlent de lui, ses coéquipiers mettent souvent en avant sa personnalité. « Adrien est un joueur très important, un joueur de l'équipe nationale qui nous aide beaucoup, il me parle souvent et m'accorde sa confiance. C'est un leader du vestiaire qui entraîne tout le monde », confiait récemment Luis Henrique à la Gazzetta dello Sport.

« Je le découvre un peu plus en dehors du terrain, et c’est quelqu’un de vraiment bien »

Même son de cloche pour Leonardo Balerdi auprès de La Provence : « Quand on m’a dit que Rabiot allait venir, je savais qu’il allait s’adapter et comprendre très vite le système de jeu de De Zerbi, qui n’est pas facile à maîtriser. Là où j’ai été surpris avec Adrien, c’est qu’il est très gentil, un super mec. Je pensais qu’il allait être un peu arrogant mais non ! ».

Dans un entretien accordé au Phocéen, c’est cette fois-ci au tour d’Amir Murillo d’encenser Adrien Rabiot. « Le joueur qui m’a le plus impressionné ? Je dirais Rabiot. Je l’avais vu à la télévision, mais je ne connaissais rien de lui, aussi bien en tant que joueur qu’en tant que personne. Chaque jour, je le découvre un peu plus en dehors du terrain, et c’est quelqu’un de vraiment bien », a déclaré l’international panaméen de l’OM.