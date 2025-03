«Arrogant» : Rabiot fait halluciner l’OM ! 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En septembre dernier, l'OM a réussi à convaincre Adrien Rabiot de signer alors qu'il n'avait pas trouver de clubs durant le mercato. Un joli coup pour le club phocéen qui a toutefois interrogé dans le vestiaire. En effet, Leonardo Balerdi reconnaît qu'il s'attendait à voir débarquer quelqu'un d'arrogant, avant d'admettre qu'il a été très agréablement surprise par la personnalité de l'ancien joueur du PSG.

Libre de contrat l'été dernier, Adrien Rabiot n'avait pas réussi à trouver un club qualifié pour une Coupe d'Europe. Par conséquent, lorsque le mercato a pris fin, l'international français était toujours disponible sur le marché. Une aubaine pour l'OM qui a sauté sur l'occasion. Mais Leonardo Balerdi reconnaît qu'il s'attendait à voir débarquer quelqu'un d'arrogant.

Balerdi surpris par Rabiot

« Quand on m’a dit que Rabiot allait venir, je savais qu’il allait s’adapter et comprendre très vite le système de jeu de De Zerbi, qui n’est pas facile à maîtriser. Là où j’ai été surpris avec Adrien, c’est qu’il est très gentil, un super mec. Je pensais qu’il allait être un peu arrogant mais non ! », se réjouit-il dans les colonnes de La Provence.

Un avis partagé par un autre joueur de l'OM, à savoir Luis Henrique. « Adrien est un joueur très important, un joueur de l'équipe nationale qui nous aide beaucoup, il me parle souvent et m'accorde sa confiance. C'est un leader du vestiaire qui entraîne tout le monde », confiait récemment le Brésilien auprès de La Gazzetta dello Sport.