De Zerbi à Paris : L’incroyable annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent sur le plateau de BFM Marseille ce mercredi, Leonardo Balerdi s'est prononcé sur le choc qui attend son équipe. Le 16 mars prochain, l'OM se déplacera au Paris pour affronter le PSG, bien parti pour glaner un nouveau titre. Un rendez-vous que Roberto de Zerbi a très vite coché sur son calendrier.

L’humiliation vécue au Vélodrome est encore dans toutes les têtes marseillaises. Le 27 octobre dernier, l’OM avait essuyé une lourde défaite face au PSG (0-3). Une rencontre marquée aussi par l’expulsion d’Amine Harit. C’est donc avec un esprit de revanche que la formation marseillaise va débarquer au Parc des Princes le 16 mars. Un choc attendu depuis plusieurs semaines par Roberto de Zerbi, dont les idées ont imprégné le vestiaire de l’OM.

Mercato - OM : Le transfert du futur «meilleur numéro 9» déjà annoncé ?

➡️ https://t.co/hT7XRF9Gmw pic.twitter.com/FbIjekRrhL — le10sport (@le10sport) March 5, 2025

L'OM annonce la couleur pour le Classique

« Le coach, depuis qu’il est arrivé, il nous parle de ce match. On a beaucoup travaillé avec le coach, on veut être où on est. Le match aller, c’était un peu tôt dans la saison pour nous. On était en train de comprendre les idées. On va là-bas pour gagner, pour savoir où on en est. J’aimerais gagner là-bas pour la deuxième fois » a confié Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM.

« Je pense qu’on est sur le bon chemin »

Le PSG est évidemment grand favori de cette rencontre, mais l’OM croit en ses chances. Pour Leonardo Balerdi, le mérite revient aussi à Medhi Benatia et Pablo Longoria qui ont insufflé un formidable vent de fraîcheur et d’optimisme. « Je pense qu’on est sur le bon chemin pour penser qu’on peut le faire. D’abord, c’est ce que Pablo, Medhi et le coach sont en train de mettre dans notre tête, c’est d’avoir cette idée: se dire qu’on va chercher le titre. J’espère qu'on aura cette possibilité d’être à la lutte pour le titre la saison prochaine » a déclaré le joueur argentin sur le plateau de BFM Marseille.