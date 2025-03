OM : De Zerbi est injuste, un joueur est sacrifié !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Valentin Rongier fait comme à son habitude des allers-retours entre la pelouse et le banc de touche. Après avoir regagné sa place durant la première partie de saison, l'ancien milieu du FC Nantes a vu arriver Ismaël Bennacer à son poste, et ce dernier s'est tout de suite imposé. Une situation injuste pour Eric Di Meco.

Depuis le début de la saison, Valentin Rongier a alterné les périodes durant lesquels il était titulaire puis remplaçant. Comme souvent lorsqu'un nouvel entraîneur arrive à l'OM, l'ancien Nantais a débuté remplaçant avant de reprendre sa place dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. Mais il l'a reperdu cet hiver avec la signature d'Ismaël Bennacer. Une situation très injuste comme l'explique Eric Di Meco.

Rongier écarté, Di Meco ne comprend pas

« Dans le foot comme dans la vie, la nouveauté est toujours plus sympa. Ce qui me gêne avec les joueurs comme Rongier, c'est qu'ils ne sont jamais là en début de saison, et dès que tu as un premier pépin, tu le fais jouer et tu te rends compte que ça marche, que c'est un joueur qui t'apporte de la stabilité. Et dès qu'il y a un nouveau qui arrive, avant même qu'il fasse ses preuves, il te passe devant. En plus, Bennacer passe devant Rongier après un match abouti contre Lyon (3-2), il n'y avait pas de raison », regrette-t-il au micro de RMC.

«Il n'y avait pas de raison»

Visiblement très déçu du sort accordé à Valentin Rongier, Eric Di Meco estime qu'il surement plus facile d'écarter des joueurs comme lui : « Je ne dis pas que Rongier doit jouer, je dis juste qu'il y a toujours un problème de concurrence saine. Rongier, que tu le fasses jouer ou que tu le mettes sur le banc, le mec ne dit jamais rien donc c'est beaucoup plus facile de faire sortir ce genre de joueur ».