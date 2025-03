Maroc - Algérie : C'est la guerre pour un joueur de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En France, plusieurs joueurs sont concernés par la double nationalité et choisisse finalement tardivement la sélection pour laquelle ils évolueront. C'est le cas de Bilal Nadir. Le jeune milieu offensif de l'OM, très apprécié par Roberto De Zerbi, se retrouve effectivement au cœur d'une bagarre entre l'Algérie et le Maroc, deux sélections qui se disputent le crack marseillais.

De façon assez inattendue, Bilal Nadir fait son trou à l'OM. Arraché à l'OGC Nice en 2021, le milieu offensif de 21 ans est apparu à 11 reprises en Ligue 1 depuis le début de saison, dont 3 fois en tant que titulaire avec un but à la clé. Des performances qui relancent le débat sur le choix de sa sélection.

Nadir doit choisir entre le Maroc et l'Algérie

De père marocain et de mère algérienne, Bilal Nadir peut effectivement choisir l'une de ces deux nations, sans oublier la France, puisqu'il est né à Nice. Passé par les équipes de France de jeunes (3 sélections en U16 en 2019 et 3 sélections en U19 en 2021), le joueur de l'OM a également évolué avec le Maroc Olympique (2 sélections en novembre 2023), en ratant toutefois les JO de Paris à cause d'une blessure. Selon les informations de La Gazzette du Fennec, Bilal Nadir n'a toutefois toujours pas tranché alors que l'Algérie et le Maroc se livrent une belle bataille pour le convaincre.

De Zerbi déjà conquis par Nadir

Quoiqu'il en soit, Roberto De Zerbi est déjà conquis par son jeune joueur comme il le confiait récemment en conférence de presse. « Moi j’aime tout de Nadir. Son comportement, sa personnalité, le ballon ne lui brule pas les pieds et il a toujours envie de progresser (…) C’est un milieu de terrain qui aime s’insérer dans les lignes, comme le poste où joue actuellement Rabiot », assurait l'entraîneur de l'OM.