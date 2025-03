De Zerbi : La presse italienne fait trembler l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, le Milan AC a changé d’entraîneur, décidant de faire confiance à Sergio Conceiçao. Mais voilà que le mariage ne prend pas pour le Portugais en Lombardie. Ainsi, il est déjà question d’un changement d’entraîneur. Qui pourrait alors débarquer à Milan ? Au sein de la presse italienne, le nom de Roberto De Zerbi, aujourd’hui à l’OM, résonne à nouveau.

L’été dernier, Roberto De Zerbi signait un contrat de 3 ans à l’OM. Annoncé dans de grands clubs européens, l’Italien a finalement posé ses valises sur la Canebière. Une histoire qui pourrait toutefois ne pas durer dans le temps. Et voilà qu’après avoir officié sur le banc de Sassuolo, De Zerbi pourrait faire son grand retour en Serie A.

De Zerbi vers… le Milan AC ?

Et c’est du côté du Milan AC que Roberto De Zerbi est annoncé. En effet, alors que c’est de plus en plus tendu pour Sergio Conceiçao au Milan AC, il est question d’un changement d’entraîneur en Lombardie. Plusieurs noms circulent dont celui de l’actuel entraîneur de l’OM. calciomercato.com vient d’en rajouter une couche. Le média italien confirme ainsi l’intérêt du Milan AC, appréciant De Zerbi pour sa manière de gérer la pression et ses facultés à faire bien jouer ses équipes. Autre élément à prendre en compte, le technicien est un fan milanais et cela pourrait donc peser…

« J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans »

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Roberto De Zerbi fait l’objet de rumeurs. Mais voilà que récemment, l’entraîneur de l’OM avait fait une grande annonce, assurant : « Je le répète : l'OM sera le dernier club que j'entraînerai en France. Pas parce que je veux partir demain, ni à la fin de la saison. J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans, je ne sais pas combien de temps. (…) Aujourd'hui, j'ai choisi de rester ici, je me sens bien ici. Je n'ai absolument aucune intention de partir. Peut-être que certains préféreraient me voir partir, mais ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas du tout dans mes projets ».