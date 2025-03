L’annonce cash sur le pote de Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et William Saliba se côtoient régulièrement en équipe de France grâce aux divers rassemblements. Le Real Madrid aimerait faire évoluer leur relation professionnelle en réunissant les deux amis dans le vestiaire de la Casa Blanca. Néanmoins, le projet XXL du champion d’Europe battrait déjà de l’aile selon Fabrizio Romano.

Kylian Mbappé et William Saliba ont évolué dans la même association sportive, à savoir l’AS Bondy. Leurs routes se sont séparées par la suite puisque c’est à l’ASSE que Saliba a signé son premier contrat professionnel lorsque Mbappé s’en est allé flamber à l’AS Monaco puis au PSG. Ayant bien voyagé en prêts à l’OGC Nice puis à l’OM, le défenseur de 23 ans s’est installé depuis l’été 2022 dans la défense d’Arsenal où il a déjà prolongé son contrat jusqu’à l’été 2027.

Kylian Mbappé : Le PSG annonce un accord à 55M€ !

➡️ https://t.co/5w8hv9j21O pic.twitter.com/k8l2BvNeJR — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

«Je me sens chez moi»

Cependant, le Real Madrid rêve de faire de lui sa recrue phare de l’été 2025 après avoir accueilli son pote Kylian Mbappé un an plus tôt. C’est en effet l’information exclusive que le10sport.com vous dévoilait en exclusivité dès octobre dernier. De quoi faire vaciller William Saliba ? En interview pour The Daily Mirror, le principal intéressé ouvrait la porte au fait de s’inscrire dans la durée dans le nord de Londres. « Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout - les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ? ».

«Pas de discussions, pas de négociations, c'est un joueur clé pour Arsenal et rien ne se passe vraiment»

Ces derniers temps, le feuilleton William Saliba a été relancé par divers médias. Le Real Madrid devrait néanmoins se prendre un mur dans la course à la signature de l’international français d’après Fabrizio Romano. « Le Real Madrid aime Saliba, nous l'avons dit, mais il n'y a rien de plus à dire pour le moment. Pas de discussions, pas de négociations, c'est un joueur clé pour Arsenal et rien ne se passe vraiment, à part le fait d'apprécier l'un des meilleurs défenseurs du monde ». a confié le journaliste italien pour GiveMeSport.