Real Madrid : «Bientôt…», une star annonce sa signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’Arabie Saoudite serait prête à faire des folies pour le recruter l’été prochain, Vinicius Jr ne semble pas avoir envie de répondre favorablement aux sirènes saoudiennes. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international brésilien a assuré que son souhait est de rester et qu’il devrait bientôt prolonger avec le Real Madrid.

Présent en conférence de presse lundi à la veille de la réception de l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Vinicius Jr a été interrogé sur son avenir, lui qui est annoncé avec insistance dans le viseur de l’Arabie Saoudite. L’attaquant âgé de 24 ans a exprimé son souhait de rester au Real Madrid, qu’il a rejoint à l’été 2018 et où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027.

Kylian Mbappé : Le PSG annonce un accord à 55M€ !

➡️ https://t.co/5w8hv9j21O pic.twitter.com/k8l2BvNeJR — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

« Tout le monde m'aime ici et je n'imagine pas d'endroit meilleur que celui-ci »

« Je suis très tranquille car j’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère qu’on pourra prolonger mon contrat parce que je suis très heureux ici, dans le meilleur club du monde avec le meilleur président et les meilleurs supporters du monde. Tout le monde m'aime ici et je n'imagine pas d'endroit meilleur que celui-ci », a déclaré Vinicius Jr, dont l’ambition est d’entrer « dans l'histoire de ce club au côté de tant de grands joueurs qui sont des légendes. »

Vinicius Jr annonce qu’il va bientôt prolonger

Vinicius Jr a également évoqué ce sujet au micro de TNT Sports Brasil, assurant que sa prolongation avec le Real Madrid sera bientôt bouclée. « Le renouvellement sera bientôt terminé. J'ai un contrat jusqu'en 2027. J'ai beaucoup de temps, nous n'avons pas besoin de faire les choses rapidement », a confié l’international brésilien (37 sélections, 5 buts). « Florentino Pérez me fait confiance et je lui fais confiance. Je fais confiance à tout le monde dans ce club. Je suis ici pour faire tout ce qu'il faut pour eux. »