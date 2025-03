Lamine Yamal - PSG : C'est confirmé avec Neymar ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Santos, Neymar rêverait de faire son retour au FC Barcelone cet été. Cela tombe bien, puisque plusieurs joueurs du Barça seraient prêts à l'accueillir au Camp Nou à bras ouverts. Alors que Lamine Yamal serait emballé par l'idée d'évoluer avec Neymar, le PSG voit tous ses espoirs de recruter le crack espagnol s'envoler.

En grande difficulté à Al Hilal, Neymar a résilié son contrat. Dans la foulée, la star brésilienne a fait son retour à Santos, et ce, librement et gratuitement. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Peixe, Neymar a déjà choisi son prochain club.

Kylian Mbappé : Le PSG annonce un accord à 55M€ !

➡️ https://t.co/5w8hv9j21O pic.twitter.com/k8l2BvNeJR — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

Le PSG en pince pour Yamal

Pensionnaire du FC Barcelone entre 2013 et 2017, Neymar rêverait de revenir jouer au Camp Nou. En vue de la Coupe du Monde 2026, l'ancien numéro 10 du PSG aimerait faire son retour en Europe, plus précisément au Barça. Heureusement pour lui, Neymar a un allié de poids dans le vestiaire catalan : un certain Lamine Yamal.

Yamal veut évoluer avec Neymar au Barça

Selon les informations de SPORT, plusieurs joueurs du vestiaire du FC Barcelone, dont Lamine Yamal, seraient ravis de pouvoir évoluer avec Neymar. De mauvaise augure pour le PSG, qui aimerait s'offrir les services du crack de 17 ans. Alors que la tendance était que Lamine Yamal allait rester au Barça, un retour de Neymar en Catalogne plomberait totalement les plans parisiens.