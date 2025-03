Transfert : Neymar rêve d'un retour, l'incroyable ultimatum !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Santos, Neymar rêverait de faire son retour en Europe, plus précisément du côté du FC Barcelone, cet été. Toutefois, le Barça ne considère pas la signature de la star brésilienne comme une priorité à l'heure actuelle. Pour avoir une chance de faire son retour au Camp Nou, Neymar doit faire ses preuves.

Lors de l'été 2023, Neymar a quitté le PSG. Poussée vers la sortie par la direction parisienne, la star de 33 ans a migré vers l'Arabie Saoudite. En effet, Neymar a été vendu à Al Hilal pour une somme proche de 90M€.

Neymar n'est pas une priorité pour Barcelone

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2025, Neymar a quitté Al Hilal cet hiver. En effet, le club saoudien a résilié le bail de la star brésilienne, lui permettant de faire son retour à Santos, et ce, pour 0€. A peine arrivé chez le Peixe, Neymar rêve déjà de faire son retour en Europe, plus précisément du côté du FC Barcelone. Toutefois, le Barça n'est pas très emballé par l'idée de le rapatrier.

«Marque d'abord 15 buts avec Santos»

Selon les informations de SPORT, le FC Barcelone ne considère pas la signature de Neymar comme une priorité, et ce, même s'il peut être recruté librement et gratuitement cet été. Le Brésilien étant en fin de contrat le 30 juin avec Santos. A en croire le média espagnol, la direction catalane a même lancé un ultimatum à l'ancien pensionnaire du PSG. « Marque d'abord 15 buts avec Santos, et ensuite nous envisagerons de te recruter », a lancé le Barça à Neymar. Reste à savoir s'il réussira ce défi.