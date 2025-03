Mercato : Paris lui manque, masterclass annoncée au PSG ?

Thomas Bourseau

Liverpool sera accueilli de pied ferme par le PSG de Luis Enrique mercredi soir au Parc des princes dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. L’occasion pour Ibrahima Konaté de revenir chez lui, à Paris. Le natif de la capitale est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain et d’après son frère, Paris lui manquerait beaucoup.

Ibrahima Konaté (25 ans) va boucler sa quatrième et dernière saison à Liverpool ? Cet été, il ne restera plus qu’une seule année de contrat à l’international français chez les Reds si un terrain d’entente ne venait pas à être trouvé d’ici le terme de la saison entre les parties concernées, des échanges qui durent depuis plus d’un an au vu de l’information exclusive révélée par le10sport.com en décembre 2023.

«C’est très flatteur»

En interview pour Téléfoot dernièrement, Ibrahima Konaté a reconnu avoir reçu une offre de prolongation de la part des Reds, mais a également réagi au supposé intérêt du PSG en marge du prochain mercato estival. « C’est clair qu’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur ! Maintenant, je me focalise sur cette saison pour tout rafler et prendre le maximum de titres. Pour ma situation contractuelle, je laisse mes agents s’en occuper ».

«Paris, c'est un repère pour lui. C'est en partant qu'il s'en est rendu compte»

Cependant, le natif de Paris qui est passé par le Paris FC pendant sa formation, pourrait bien être emballé par un retour dans la capitale onze ans après son départ pour le FC Sochaux-Montbéliard si on lit entre les lignes des déclarations de son frère aîné Diawoye à L’Équipe à quelques heures du choc entre le PSG et Liverpool en 1/8ème de finale de Ligue des champions. « Paris, c'est un repère pour lui. C'est en partant qu'il s'en est rendu compte. Jamais il ne pourra s'en éloigner ».