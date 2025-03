Le coup de théâtre qui va tout changer au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain semble avoir enfin trouvé l'alchimie parfaite entre son conseiller sportif, Luis Campos, et son entraîneur, Luis Enrique, une belle entente qui se traduit par une excellente saison. Cependant, l'avenir du dirigeant portugais suscite des incertitudes face aux intérêts de Chelsea et Arsenal. Le PSG doit-il tout mettre en œuvre pour le garder ?

Depuis l’été 2023, le Paris Saint-Germain a enfin réussi le mariage parfait avec un directeur sportif et un entraîneur, une rareté durant la grosse décennie qatarie du club. Ce qui explique, probablement, l’excellente forme de la formation parisienne cette saison. Entre Luis Campos et Luis Enrique, l’entente est parfaite, de quoi logiquement amener l’entraîneur parisien, qui a prolongé jusqu’en 2027, à vouloir poursuivre cette collaboration.

Luis Enrique veut voir Luis Campos rester

« Avec Luis, j’ai un contact quotidien, confiait l’entraîneur du PSG en novembre dernier. Si on ne se voit pas physiquement, on se téléphone. J’ai commencé ce projet avec Luis Campos. C’est avec lui que j’ai fait mon entretien en arrivant. On ne sait pas ce qu’il va se passer à l’avenir, mais très clairement j’aimerais que ce futur s’écrive avec Luis Campos et toute son équipe et ça, je n’ai aucun doute là-dessus. » Mais alors que Luis Enrique a bien renouvelé son bail, des doutes existent sur l’avenir du conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi.

Un avenir incertain

Les discussions traînent en longueur, et une concurrence existe pour le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Chelsea et Arsenal s’intéressent notamment à Luis Campos depuis de longs mois. Récemment, la piste saoudienne a même été évoquée par Le Parisien, bien que démentie par la Fédération. Un changement majeur n’est donc pas à exclure pour le PSG, qui aurait notamment sondé Andrea Berta, parti de l’Atlético de Madrid au début de l’année.

Alors selon vous, le PSG ferait-il une grosse erreur en laissant partir Luis Campos ? A vos votes !