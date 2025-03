Luis Campos - PSG : Un accord est annoncé à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme le remplaçant idéal de Luis Campos, au cas où ce dernier ne prolongerait pas son contrat avec le PSG, Adrea Berta aurait donné son accord à une autre équipe étrangère. L'ancien responsable de l'Atlético Madrid aurait donné son accord à Arsenal. Il devrait remplacer Edu Gaspar, qui a quitté ses fonctions en novembre dernier.

Alors que Luis Campos laisse durer le suspense en ce qui concerne son avenir au PSG, un nom a filtré dans les médias pour le remplacer. Ancien responsable de l’Atlético, Andrea Berta avait été annoncé comme l’un des candidats pour remplacer le conseiller sportif portugais la saison prochaine. Mais comme annoncé par la presse anglaise, le responsable espagnol aurait donné son accord à une autre équipe.

Berta aurait donné son accord à Arsenal

Comme le confirme le média anglais TBR Football, l’homme de 53 ans aurait refusé une proposition du Milan AC pour remplacer Edu Gaspar à Arsenal. Berta devrait diriger le secteur sportif dans son ensemble. L’un de ses chantiers devrait être le recrutement d’un numéro 9 lors du prochain mercato estival.

Un nouvel échec se dessine

Pour le PSG, un nouvel échec se profile. En 2017, le Qatar avait déjà tenté de le soudoyer et de le faire venir dans la capitale française. Mais à l’époque, aucun accord n’avait été trouvé et Nasser Al-Khelaïfi avait proposé le poste à un certain Antero Henrique.