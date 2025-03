Luis Campos : Son successeur au PSG déjà trouvé !

Alexis Brunet

Arrivé en 2022 au PSG, Luis Campos voit son contrat prendre fin en juin prochain. Le club de la capitale a toutefois commencé des négociations avec le Portugais afin qu’il reste du côté de Paris. Toutefois, des divergences existent entre les deux parties et rien ne dit que le conseiller football sera toujours à son poste la saison prochaine. D’autant plus que l’état-major parisien a déjà un nom pour potentiellement le remplacer.

Le projet du PSG sous l’ère Luis Enrique commence vraiment à impressionner. Le club de la capitale est dans une forme éblouissante et il collectionne les victoires. Les coéquipiers de Marquinhos n’ont plus connu la défaite depuis une rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich en novembre dernier (1-0). Avec une très belle avance en Ligue 1 (treize points sur l’OM), le titre de champion de France tend les bras aux Parisiens, qui sont également toujours engagés en Coupe de France et en C1 et qui peuvent donc rêver d’un hypothétique triplé.

Le PSG a également assuré son avenir

Le PSG traverse donc une très bonne passe, mais il n’oublie également pas de préparer l’avenir. Dernièrement, le club de la capitale avait d’ailleurs annoncé la prolongation de contrat de plusieurs cadres, Achraf Hakimi, Vitinha ou bien Nuno Mendes, jusqu’en 2029. Luis Enrique continuera également son aventure parisienne encore quelques années, car il a lui aussi prolongé jusqu’en 2027.

Andréa Berta, le successeur de Campos ?

Après toutes ces prolongations, le PSG aimerait également boucler celle de Luis Campos. Des négociations seraient en cours entre les deux parties qui veulent continuer l’aventure ensemble, mais des divergences surtout financières existent. Pour le moment, il n’y a donc pas d’accord et le Portugais devrait se méfier. En effet, selon les informations de L’Équipe, l’ombre d’Andréa Berta plane. Ce dernier a quitté dernièrement l’Atlético de Madrid, avec qui il a fait du très bon travail pendant une dizaine d’années, et il discuterait régulièrement avec Nasser Al-Khelaïfi. L’Italien était d’ailleurs déjà très proche de rejoindre le champion de France en 2017, mais cela ne s’était finalement pas fait. Affaire à suivre…