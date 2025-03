PSG : Mbappé confirme un transfert très douloureux !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Ethan Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier. En effet, le crack de 18 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC. Comme l'a confirmé Kylian Mbappé, son frère a quitté le PSG à contre-coeur, ayant tout juste digéré son départ.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian et Ethan Mbappé ont tous les deux quitté le PSG librement et gratuitement. Si la star de 26 ans est heureuse d'avoir rejoint le club de ses rêves, à savoir le Real Madrid, le crack de 18 ans a mal vécu son départ de Paris.

Mbappé a quitté le PSG a contre-coeur

D'après Le Parisien, Ethan Mbappé a quitté le PSG « la mort dans l'âme ». En effet, lâcher son club formateur a été une décision douloureuse pour l'actuel numéro 29 du LOSC. Mais aujourd'hui, Ethan Mbappé a digéré son choix.

«Son rêve de gosse, c’était le PSG»

Lors d'un entretien accordé à Clique au mois de décembre, Kylian Mbappé avait expliqué à quel point son frère Ethan avait eu du mal à lâcher le PSG. « Son Real Madrid à lui, c’était le PSG. Ce que représentait le Real pour moi, son rêve de gosse, c’était le PSG. Mais indirectement, c’est moi qui lui ai enlevé ça. Enfin, ce n’est pas moi, mais je l’ai ressenti comme ça. Je m’excusais tout le temps auprès de lui. Il me disait : Non, non, après ce qu’ils t’ont fait, moi je ne veux pas rester », avait avoué l'actuel numéro 9 du Real Madrid.