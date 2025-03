Luis Enrique : La signature que le PSG n'avait pas prévue !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, le PSG a annoncé la prolongation de nombreux joueurs ainsi que celle de Luis Enrique. Le technicien parisien a signé un nouveau bail jusqu’en 2027, mais le club de la capitale ne voulait pas l’annoncer dans ces conditions. En effet, les dirigeants parisiens souhaitaient annoncer cette prolongation en même temps que celle de Luis Campos, mais les discussions s’éternisent pour le Portugais.

Le PSG a frappé fort dernièrement. Avant le match face à l’AS Monaco le 7 février dernier, le club de la capitale a annoncé la prolongation de nombreux joueurs. Plusieurs cadres du club de la capitale ont signé un nouveau bail à Paris, à l’image de Vitinha, Achraf Hakimi ou bien Nuno Mendes. Dans le même temps, le champion de France en a également profité pour annoncer la prolongation de son entraîneur Luis Enrique.

Le PSG voulait annoncer la prolongation de Campos en même temps que celle de Luis Enrique

Toutefois, initialement, le PSG ne voulait pas annoncer la prolongation de Luis Enrique à cette date. En effet, d’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale voulait annoncer la prolongation de son entraîneur en même temps que celle de Luis Campos. Mais un accord n’étant toujours pas trouvé avec le conseiller football, Paris a décidé de renoncer à cette idée et d’annoncer donc d’abord la prolongation de l’Espagnol.

Fin de contrat en juin prochain pour Campos

Il va toutefois falloir que la prolongation de Luis Campos arrive rapidement pour le PSG. En effet, le conseiller football est en fin de contrat en juin prochain et le temps presse. De plus, de nombreuses rumeurs entourent le Portugais dernièrement, avec notamment des intérêts supposés de l’Arabie saoudite (même si cela a été démenti depuis), ou bien d’Arsenal ou Chelsea. Reste donc à voir si les deux parties arriveront à se mettre d’accord ou bien si l’ancien dirigeant de l’AS Monaco voudra se lancer dans un nouveau challenge. Affaire à suivre…