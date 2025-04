PSG : «Je veux voir Lamine Yamal», la folle demande à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gardien du PSG entre 2001 et 2008, Jérôme Alonzo a gardé des attaches fortes au club parisien. Consultant pour la chaîne L’Équipe, il s’est enflammé pour le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions jeudi et a communiqué un désir clair pour une affiche de rêve en finale : Lamine Yamal et son FC Barcelone.

Mercredi soir, le PSG a une fois de plus fait vibrer ses supporters en Ligue des champions. Dominateurs, les hommes de Luis Enrique l’ont encore été à l’instar de la première manche face à Liverpool en 1/8ème de finale aller de C1 au tour précédent. A l’exception que cette fois-ci, le Paris Saint-Germain est tout de même parvenu à s’imposer malgré le but encaissé. Le premier round des quarts de finale contre Aston Villa va du côté du PSG (3-1).

«Ce gamin est un génie pur du football»

Une belle option en vue de la qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions a donc été prise par le PSG où, si tout se déroule comme le club de la capitale le souhaite, l’adversaire sera Arsenal ou le Real Madrid. Et pour ce qui est d’une éventuelle finale ? Jérôme Alonzo a formulé un souhait précis sur les antennes de la chaîne L’Équipe : Lamine Yamal. « J’aime les histoires et je veux juste voir (Lamine) Yamal contre le PSG en finale. Voilà, c’est tout. La rivalité historique et Yamal, c’est surtout ça. Ce gamin est un génie pur du football ».

«Je veux voir Yamal contre le PSG»

La pépite de 17 ans issue de La Masia est déjà une référence de taille du FC Barcelone et de la sélection espagnole depuis l’Euro 2024. L’ancien gardien du PSG aimerait voir un duel entre le club de la capitale et le Barça à l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain. « Son but contre Dortmund ? Le pointu, il n’a que ce geste-là à faire, parce qu’il n’a le temps de faire rien d’autre. Il est fantastique. Il nous a fait mal avec l’équipe de France à l’Euro, mais néanmoins, je veux voir Yamal contre le PSG ».