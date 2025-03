Mercato : Le conseil de sa femme qui lui a fait quitter l’OM !

La rédaction

Poussé vers la sortie après une saison compliquée à l’OM, Jonathan Clauss a finalement pris la direction de l’OGC Nice. Un choix qu’il doit en grande partie à sa femme, qui l’a encouragé à tenter l’aventure. L’ancien Lensois assure toutefois que son arrivée sur la Côte d’Azur n’a rien à voir avec celle de Franck Haise.

Arrivé en 2022, le divorce entre Jonathan Clauss et l’OM a été quelque peu houleux. Si le latéral français n’a pas fait une bonne saison 2023/2024, les dirigeants de l’OM lui ont surtout reproché un manque d’engagement et avaient donc poussé Clauss vers la sortie. L’ancien Lensois avait tout de suite désamorcé un quelconque clash en expliquant être parti en bons termes avec l’OM.

« Fonce, ça va être génial »

Interrogé par L’Équipe sur son arrivée sur la Côte d’Azur, à l’OGC Nice, Jonathan Clauss a révélé les raisons de son choix et explique que c’est sa femme qui l’a convaincu : « Quand Nice m'appelle, je sais que tout va être positif là-bas. Mais j’ai toujours cet esprit de revanche, de vengeance, de ne pas quitter l’OM, de ne pas rester sur une frustration. Je savais qu'ils voulaient que je parte, mais c'est parfois difficile à accepter. Je parle énormément avec ma compagne. Je lui dis que je ne sais pas quoi faire. Elle me dit : « Nice, c'est la bonne chose à faire, tu vas t'en sortir. » Et j'ai dit OK. En arrivant ici, j’ai vite compris qu’elle avait raison de me dire : « Fonce, ça va être génial ». »

Les retrouvailles avec Franck Haise

Jonathan Clauss explique également que son choix de venir à Nice et de partir de l'OM, ne dépend pas de l’arrivée de son ancien coach Franck Haise, qu’il a connu lorsqu’il était chez les Sang et Or : « Haise prend des nouvelles de moi pendant l'Euro, juste parce qu'on s'entend bien. Il n'y avait pas de Nice ou quoi que ce soit. Trois semaines plus tard, c'était la fin de l'Euro, et mon agent me dit : « Nice est chaud sur toi. » Il y avait deux, trois autres clubs, mais je n'avais pas envie de bouger hors de France. »