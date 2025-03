OM : Benatia après Longoria ? «Il n’a rien à faire là»

Axel Cornic

La lourde suspension infligée à Pablo Longoria est un coup dur pour l’Olympique de Marseille. Car désormais, la tête de la direction a totalement été coupée puisqu’en plus du président, le club phocéen est également privé de Fabrizio Ravanelli mais surtout de Mehdi Benatia, qui en janvier dernier avait écopé d’une suspension de trois mois.

Les évènements survenus en marge de la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’OM lors de la dernière journée de Ligue 1, ont monopolisé l’actualité. Et la polémiques a finalement débouché sur une sanction qui ne surprend pas grand monde, avec le président Pablo Longoria qui a écopé de 15 matchs fermes, ce qui veut dire qu’il ne sera de retour sur un terrain français qu’en septembre prochain.

« On pourrait songer à réglementer de manière beaucoup plus rigoureuse l’accès au terrain »

Mais au sein de la commission de discipline de la LFP, on ne semble pas penser que cette sanction règlera tous les problèmes ! « On pourrait songer à réglementer de manière beaucoup plus rigoureuse l’accès au terrain et à la zone des vestiaires, notamment celui des arbitres » a expliqué le président Sébastien Deneux.

« Je considère que les dirigeants, notamment les directeurs sportifs, n’ont rien à faire en bord tribune »

« On a eu un certain nombre de cas cette saison » a-t-il poursuivi, faisant clairement référence à un autre épisode qui a touché l’OM, avec le directeur sportif Mehdi Benatia. « Je considère que les dirigeants, notamment les directeurs sportifs, n’ont rien à faire en bord tribune. Ils n’ont aucune plus-value à cet endroit-là, à ce moment-là. Ils n’ont rien à y faire ».