OM : Le clan Greenwood interpellé par De Zerbi !

Recrue star du dernier mercato estival, Mason Greenwood commence à inquiéter du côté de l’Olympique de Marseille. Car s’il continue à marquer, avec notamment un total de 15 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien prodige de Manchester United ne semble plus être aussi tranchant sur le terrain.

Où est passé Mason Greenwood ? Après des débuts tonitruants, l’ailier anglais est peu à peu rentré dans le rang et son manque d’impact se fait ressentir à l’OM. Et au sein du club on semble avoir bien senti le vent tourner...

« Greenwood ? C’est un vrai sujet de préoccupation pour De Zerbi »

C’est en tout cas ce qu’a récemment révélé Florent Germain, dans le podcast Virage Marseille. « Greenwood ? C’est un vrai sujet de préoccupation pour De Zerbi, on se demande comment faire pour qu’il ait la régularité d’un joueur de haut niveau » a déclaré le correspondant à Marseille de RMC Sport.

« Il y a eu des échanges avec le joueur, mais aussi avec son père »

Ainsi, Roberto De Zerbi aurait décidé de prendre les devants en parlant avec Mason Greenwood, mais également avec son entourage proche. « De Zerbi et son staff sont sensibles à ce problème, il y a même eu des échanges avec le joueur, mais aussi avec son père » a précisé Germain. Reste à voir si cela suffira, avec l’OM qui a plus que jamais besoin de son attaquant après le faux pas face à l’AJ Auxerre (3-0).