Elsa Bois : Après Florent Manaudou, sa nouvelle aventure est officielle !

Amadou Diawara

Pendant trois mois, Elsa Bois était la partenaire de Florent Manaudou dans l'émission Danse avec les Stars. Alors que la saison 14 du programme de TF1 est terminée, la jeune femme de 34 ans a déjà un nouveau défi professionnel à relever. En effet, Elsa Bois va animer un stage de danse le samedi 28 juin au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges.

Ces onze dernières semaines, Florent Manaudou et Elsa Bois étaient inséparables. En effet, le nageur et la danseuse professionnelle ont participé ensemble à la 14ème saison de Danse avec les Stars. Finaliste du programme de TF1, le couple - dans l'émission et dans la vie - a fini deuxième. Lénie et Jordan Mouillerac ayant remporté le titre, tandis qu'Adil Rami et Ana Riera ont terminé à la troisième position.

La saison 14 de DALS est terminée

Alors que son aventure avec Florent Manaudou est terminée - du moins sur les parquets de Danse avec les Stars - Elsa Bois a déjà un nouveau challenge professionnel à relever. En effet, l’association Teenager’s a officialisé sa collaboration avec la jeune femme de 24 ans.

Elsa Bois va animer un stage de danse le 28 juin

A l'occasion des 30 ans de Teenager’s, Elsa Bois va animer un stage de danse ouvert à tous les niveaux. Cet événement aura lieu le samedi 28 juin au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges.