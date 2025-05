Elsa Bois : C'est terminé, l'escapade sans Florent Manaudou !

Amadou Diawara

Finaliste de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième position, derrière Lenie et devant Adil Rami. Alors que l'émission a rendu son verdict, le nageur est séparé de sa partenaire et petite amie Elsa Bois pendant quelques temps. En effet, la danseuse professionnelle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était partie en vacances avec ses copines.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages), Florent Manaudou a délaissé les bassins pendant près de trois mois, et ce, pour s'illustrer sur les parquets de Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Elsa Bois, le nageur a fait forte impression lors de la compétition diffusée sur TF1.

Elsa Bois part sans Florent Manaudou

En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, Florent Manaudou a réussi à se hisser jusqu'à la finale de Danse avec les Stars. Et lors du prime final, programmé vendredi dernier sur la première chaine nationale, le jeune homme de 34 ans s'est classé deuxième, devant Adil Rami, et derrière la championne Lénie. Habitué à être en permanence aux côtés d'Elsa Bois ces onze dernières semaines, Florent Manaudou doit géré une séparation, même si elle n'est que provisoire.

«Petites vacances au soleil entre copines»

Alors que la saison 14 de Danse avec les Stars est terminée, Elsa Bois a programmé des vacances entre amies sans Florent Manaudou. En effet, la jeune femme de 24 ans a posté une photo dans sa story sur Instagram où elle est en maillot de bain sur une serviette. Presque aveuglée par le soleil, Elsa Bois a écrit le message suivant sur le cliché : « Petites vacances au soleil entre copines pour déconnecter un petit peu après ces derniers mois, ça fait du bien ». Reste à savoir quand elle retrouvera Florent Manaudou.