Leclerc - Hamilton : Grosses tensions chez Ferrari !

Dimanche lors du Grand Prix de Miami, les Ferrari de Charles et Lewis Hamilton, respectivement septième et huitième, ont fini loin derrière les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris. Un week-end frustrant pour la Scuderia et ses pilotes, ce qui s’est ressenti lors de leurs échanges à la radio, ce dont le Monégasque compte bien discuter avec son écurie.

La frustration était palpable chez Ferrari lors du Grand Prix de Miami. « Je vais rester assis là toute la course ? », a lancé Lewis Hamilton à la radio, alors qu’il était bloqué derrière Charles Leclerc à partir du 36e tour. Ce dernier a fini par le laisser passer, avant de lui aussi se plaindre. « Antonelli est en train de s’échapper », a regretté Charles Leclerc, alors que son coéquipier ne parvenait pas à rattraper Kimi Antonelli. Lewis Hamilton lui a rendu la place et le Monégasque a franchi la ligne d’arrivée septième, à 1''5 du rookie de Mercedes.

« Ce n’est pas beau, un week-end comme ça »

« Je ne sais pas ce que Lewis demandait, mais je ne lui en veux absolument pas. L’objectif pour nous deux est de maximiser le résultat. Je pense qu’il n’y a pas eu assez de discussion pour moi avant l’échange car j’essayais de garder mes pneus et je l’ai fait tout de suite. Ça n’a pas forcément payé mais c’est comme ça... on finit à une minute, c’est difficile mais il y a des choses dont on va discuter avec l’équipe. On ne peut que progresser mais il faut qu’on soit meilleurs que ça, car ce n’est pas beau, un week-end comme ça », a confié Charles Leclerc après la course, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Il va falloir qu’on regarde tout ça »

À la radio, Lewis Hamilton s’est même plaint d’un « mauvais travail d’équipe ». « Je ne sais pas quel était son point de vue ou sa situation. La première fois qu’on m’a demandé d’échanger je l’ai fait 100 mètres plus tard », a ajouté Charles Leclerc. « Ce n’est pas pour dire qu’il ne l’a pas fait, mais je l’ai fait dès que ça m’a été demandé, ça n’a pas traîné de mon côté. Mais je ne sais pas quelles ont été les discussions entre l’équipe et lui avant ça. Je pense qu’on a fait ce qui nous a été demandé, mais il va falloir qu’on regarde tout ça. »