F1 - Verstappen : Les mensonges de Red Bull dénoncés !

Depuis le début de la saison, Red Bull s’est positionné comme un outsider, estimant que le niveau de performance de la RB21 n’est pas suffisant pour concurrencer McLaren. Un discours monté de toute pièce selon Andrea Stella et auquel il ne croit pas, alors que Max Verstappen partira en pole position pour la troisième fois de la saison ce dimanche lors du Grand Prix de Miami.

Le discours de Red Bull ne prend pas auprès d’Andrea Stella. Selon les dires de Christian Horner ou Helmut Marko, l’écurie autrichienne n’est qu’un outsider cette saison et ne devrait pas être en capacité de remporter des courses ou décrocher des poles positions. D'après eux, McLaren est le grand favori, pourtant, ce dimanche au départ du Grand Prix de Miami, Max Verstappen s’élancera depuis la première place sur la grille de départ pour la troisième fois de la saison.

« Ils sont aussi extrêmement bons pour créer un récit à leur avantage »

« Chez Red Bull, ils sont très bons pour concevoir des voitures rapides, je dirais même exceptionnellement bons pour que leurs voitures aillent vite, et ils sont aussi extrêmement bons pour créer un récit à leur avantage », estime Andrea Stella, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Ils exploitent toutes les opportunités possibles pour rester dans le match, et parfois, ces opportunités consistent à construire un récit du type : “Oh, on fait des miracles ici, les autres devraient être en tête de toutes les séances : essais libres, qualifications, et course”. »

« C'est un récit créé par certains de nos concurrents »

« Mais c'est un récit créé par certains de nos concurrents, que nous lisons de temps en temps, puis on tourne la page et on se concentre sur nous-mêmes », poursuit le directeur de McLaren. « Et quand on se concentre sur nous-mêmes, on regarde les chiffres, on regarde les faits, et on regarde ce que l'on doit améliorer. Et il y a beaucoup de choses que l'on doit améliorer. Donc pour moi, quand je regarde les faits, je vois aussi que Lando (Norris) et Oscar (Piastri) sont réguliers. Alors bravo à Red Bull, y compris dans leur manière de gérer les opportunités qui ne sont pas techniques. »