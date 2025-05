F1 - Verstappen : Red Bull passe aux aveux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi, Max Verstappen a été rétrogradé à la 17e place de la course sprint du Grand Prix de Miami, après avoir écopé d’une pénalité de 10 secondes. La faute à un « unsafe release » qui a entraîné une collision avec Kimi Antonelli dans les stands. Helmut Marko a tenté de justifier cette erreur de Red Bull, qu’il a mis sur le compte d’absences au sein du staff de l’écurie autrichienne.

Pour la première fois depuis le Grand Prix de Belgique en 2016, GP et sprint compris, Max Verstappen a terminé en dehors des points ce samedi lors de la course sprint de Miami. Le Néerlandais a fini 17e, la faute à une pénalité de 10 secondes dont il a écopé pour un accrochage avec Kimi Antonelli dans les stands, à la suite d'un « unsafe release ».

Marko s’explique après l’accrochage Verstappen-Antonelli

« C'était serré, mais on savait que Mercedes n'était qu'à quatre secondes derrière », a déclaré Helmut Marko au micro de Sky Sports F1. « Il faut étudier ça de près, mais ça ne nous aide pas. Maintenant, c'est fait. Normalement, nos arrêts au stand sont très bons. Mais cette fois… », a ajouté le conseiller de Red Bull. « Il y a eu quelques arrêts au stand qui ne se sont pas bien passés. Nous avons des personnes clés, qui sont toujours avec nous, mais elles ont dû manquer des courses pour cause de maladie. Et lorsque l'on remplace des personnes, les arrêts au stand prennent immédiatement plus de temps. »

« Il n’y a rien à reprocher à Max »

Kimi Antonelli, premier des qualifications de la course sprint, était logiquement très en colère après cet épisode. Le pilote Mercedes n’en veut pas à Max Verstappen, mais à Red Bull : « J’ai fait au mieux pour éviter Max mais l’erreur est clairement de leur côté. Ce qui est très important, c’est qu’il n’y a rien à reprocher à Max, car il a juste suivi l’ordre de l’équipe. Dès que je l’ai vu sortir, j’ai essayé d’éviter l’accident, car cela aurait pu être très grave pour les mécaniciens. Je suis donc content que tout se soit bien passé. »