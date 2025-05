Transfert de Verstappen : McLaren confirme des contacts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir de Max Verstappen interroge, Zak Brown a confirmé avoir contacté Raymond Vermeulen. Le patron de McLaren a expliqué pourquoi il s’était renseigné auprès du manager du quadruple champion du monde en titre. À choisir, il préférerait d’ailleurs le voir rester chez Red Bull plutôt que de rejoindre Mercedes.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, l’avenir de Max Verstappen suscite beaucoup d’interrogations. Un départ du Néerlandais aurait un impact sur les autres équipes, puisque l’écurie autrichienne chercherait très certainement à engager le meilleur pilote possible pour le remplacer. C’est en ce sens que Zak Brown a contacté le manager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, craignant que Red Bull essaye de recruter Lando Norris ou Oscar Piastri.

« C’est mon travail d’explorer le marché et de savoir ce qui s’y passe »

« C’est mon travail d’explorer le marché et de savoir ce qui s’y passe. Je veux être en mesure d’estimer si une pierre peut tomber et provoquer un effet domino. Car cela pourrait relancer l’intérêt pour mon pilote. C’est la raison pour laquelle je me suis renseigné », a expliqué le patron de McLaren, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Je préférerais voir Max conduire chez Red Bull plutôt que chez Mercedes »

Dernièrement, Zak Brown avait fait savoir que selon lui, Max Verstappen quittera Red Bull à la fin de l’année et qu’il voyait Mercedes comme favori pour le recruter. « Si je devais parier, je miserais sur Mercedes. Au cours des dix dernières années, ils ont remporté le championnat sept ou huit fois. L'année dernière, ils ont gagné cinq courses. Ils ont de la stabilité. Nous savons que Toto l'aime bien. », avait-il assuré. Toutefois, à choisir, il préférerait que le Néerlandais ne bouge pas : « Si vous me posez la question maintenant et si je regarde la situation actuelle, je préférerais voir Max conduire chez Red Bull plutôt que chez Mercedes. Ce que je peux dire, c’est que j’ai une confiance incroyable en Mercedes. Je regarde leurs antécédents en tant que fournisseur de moteurs. »