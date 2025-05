F1 : La terrible annonce de Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Embourbée dans un début de saison très compliqué, Ferrari ne s’est pas franchement rassurée lors des qualifications de la course sprint du Grand Prix de Miami. Si Charles Leclerc a sérieusement tapé du poing sur la table, Lewis Hamilton lui, s’est déjà avoué vaincu face aux autre monoplaces présentes devant lui.

Rien ne va plus chez Ferrari. Alors que le Grand Prix de Miami devait servir de rebond pour la « Scuderia », ce dernier a franchement mal commencé. Malgré des essais libres plutôt prometteurs, Charles Leclerc et Lewis Hamilton n’ont pas trouvé de rythme lors des qualifications de la course sprint survenues ce vendredi soir. Résultat, le Monégasque partira sixième, le Britannique septième.

« C’est un peu frustrant, énervant mais c’est ainsi comme ça »

Une situation alarmante, qui agace sérieusement Charles Leclerc : « C’était mauvais. Le tour était bon mais le rythme n’est toujours pas là avec cette Ferrari. C’est un peu frustrant, énervant mais c’est ainsi comme ça. Je tenterai de faire de mon mieux demain avec la voiture mais ce sera difficile de faire mieux, à moins de faire un truc spécial au départ. Pour être honnête, il n’y avait pas moyen de faire bien mieux aujourd’hui, c’est la performance de la voiture. Nous perdons un peu partout dans chaque virage, nous n’avons pas une faiblesse particulière, peut-être un peu plus dans les virages les plus lents. Et encore cela change d’un circuit à l’autre », a lâché ce dernier, relayé par Next-Gen Auto.

« Je pense que toutes les voitures devant sont plus rapides

Moins véhément, Lewis Hamilton s’est quant à lui contenté de reconnaître la supériorité des écuries adverses : « Il y a toujours des idées. Qu’elles soient justes ou non… il y a certainement des leçons à tirer : changements de réglages, comportement de la voiture, il y a certainement du travail à faire pour gagner en vitesse pour le reste du week-end. Je pense que toutes les voitures devant sont plus rapides. Je ne sais pas quoi dire d’autre. » Un véritable aveu de faiblesse...