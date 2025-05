F1 : Attaqué, Hamilton répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton connaît des difficultés chez Ferrari. Ne parvenant pas encore à trouver du rythme à bord de sa monoplace, le septuple champion du monde commence à être vivement critiqué. Mais pas de quoi impressionner le principal intéressé, qui se dit tranquille face aux remarques négatives à son encontre.

Le Grand Prix de Miami approche à grands pas. L’occasion rêvée pour Ferrari de marquer un premier gros coup cette saison après le podium de Charles Leclerc en Arabie Saoudite ? Possible. Pour Lewis Hamilton, cette course sera importante, lui qui ne parvient pas à faire la différence pour le moment. Critiqué, le Britannique s’est livré sur sa période actuelle compliquée.

« Les six premiers mois ont été difficiles pour m’habituer »

« Je veux dire, quand j’ai rejoint Mercedes, les six premiers mois ont été difficiles pour m’habituer à travailler avec de nouvelles personnes. Évidemment, les ingénieurs avec lesquels je travaille maintenant sont habitués à régler une voiture pour un pilote différent et un style de pilotage différent, et je suis habitué à conduire une voiture avec un style de pilotage différent. C’est donc une combinaison de plusieurs facteurs », a ainsi confié Hamilton dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« J’essaie de ne pas trop me focaliser sur les opinions de personnes qui n’ont aucune idée de ce qui se passe »

« Je n’y pense pas vraiment. J’essaie de ne pas trop me focaliser sur les opinions de personnes qui n’ont aucune idée de ce qui se passe réellement, mais plutôt sur celles de personnes qui n’ont jamais été à ma place. Donc oui, je fais profil bas et j’essaie de continuer à apprécier le travail que je fais avec mes collègues, poursuit Hamilton avant d’évoquer ses attentes pour le Grand Prix de Miami. Aucune idée. On fera de notre mieux. On n’a pas d’évolutions ni rien ce week-end, mais on continue d’essayer d’optimiser la voiture. Évidemment, Charles a fait un travail fantastique lors de la dernière course et a montré ce que la voiture pouvait faire en course. L’objectif est donc d’essayer de reproduire cela. »