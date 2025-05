F1 - Lewis Hamilton : L’incroyable aventure avec une Française !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Légende parmi les légendes, Lewis Hamilton va être mis à l’honneur le 14 mai prochain, par le livre « Lewis Hamilton, une histoire vraie », retraçant les moments marquants de sa carrière. Le septuple champion du monde ne sera pas la seule icône à voir un livre à son honneur être publié, puisque la Française Marie-José Pérec va également publier ses mémoires des JO.

Si son début de saison chez Ferrari est compliqué, Lewis Hamilton reste pour beaucoup le plus grand pilote de tous les temps. Septuple champion du monde (record codétenu avec Michael Schumacher), le pilote britannique a imposé son hégémonie sur le monde de la Formule 1, devant une véritable icône aux yeux de millions de supporters. Prochainement, c’est par l’intermédiaire d’un livre que « King Lewis » devrait de nouveau faire parler de lui.

Un ouvrage à l’honneur de Lewis Hamilton va paraître en mai

En effet, le 14 mai prochain sortira « Lewis Hamilton, une histoire vraie ». Écrit par Gaël Angleviel et publié aux éditions City, cet ouvrage vise à mettre à l’honneur les faits marquants de l’immense carrière de Lewis Hamilton. L’auteur y « fait revivre les grands moments du phénomène Hamilton : premier pilote de couleur, plus jeune champion du monde, pilote le plus titré de l’histoire de la F1 aux côtés de Schumacher. » Une semaine avant la parution de ce livre, c’est également la Française Marie-José Pérec qui occupera les librairies en tout genre, avec la parution de son autobiographie olympique.

Marie-José Pérec également dans les librairies

Intitulée « Ma vie olympique », cette dernière paraîtra le 7 mai prochain aux éditions Solar. « Entre le printemps 1984, quand j’ai quitté la Guadeloupe pour la première fois, et l’été lumineux de Paris 2024, quarante années se sont écoulées avec une fulgurance presque irréelle –; un souffle, comme mes 48 secondes 25 sur 400 m à Atlanta, en 1996. Mais le moment est peut-être venu de regarder ce parcours avec un peu de recul, de paix, a-t-elle expliqué. C’est devenu une évidence depuis le 7 juin 2024, lorsque j’ai embarqué à Brest avec la Flamme olympique pour l’escorter jusqu’à Pointe-à-Pitre, avant d’avoir l’honneur, en tant que dernière relayeuse, d’allumer au côté de Teddy Riner la vasque du jardin des Tuileries », peut-on lire dans une note de l’éditeur.