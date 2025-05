F1 - Ferrari : Hamilton en galère, la fin est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement décevant depuis son arrivée chez Ferrari, Lewis Hamilton connaît des difficultés d’adaptation au sein de sa nouvelle équipe, et notamment avec sa monoplace. De quoi attiser les critiques de certains observateurs comme Ralf Schumacher. S’il n’a pas toujours été tendre avec le Britannique, l’ancien pilote voit cependant le septuple champion du monde mettre fin à son calvaire du côté de Miami.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton traverse une période compliquée. Arrivé chez Ferrari durant l’intersaison, le Britannique ne parvient pas à faire la différence au sein de l’écurie italienne. Devancé par Charles Leclerc en permanence, loin du rythme des cadors du championnat du monde, Hamilton fait désormais débat avec la « Scuderia ».

« Il semble perdu, à bout de solutions »

De son côté, Ralf Schumacher ne s’était pas montré tendre avec Lewis Hamilton, affirmant au passage qu’il ne comprenait pas pourquoi la légende britannique ne se retirait pas de la compétition : « Il ne comprend pas la voiture. Il semble perdu, à bout de solutions. J’ai 40 ans, je suis riche, pourquoi continuer à souffrir et freiner mon équipe ? ». Cependant, l’Allemand, frère de Michael Schumacher, croit aux chances de « King Lewis » sur le Grand Prix de Miami ce week-end.

« Cela signifie qu’il doit être performant. Il le sera probablement »

« Les attentes sont très élevées et Ferrari veut en avoir pour son argent. Cela signifie qu’il doit être performant. Il le sera probablement, car ce qui s’est passé en Chine n’était pas un accident. Ce n’est pas qu’il en soit incapable. Il doit simplement trouver les conditions et la voiture qui lui conviennent, et il y a certainement des circuits à venir qui lui conviennent. S’il abandonne maintenant, ce serait très prématuré. J’ai du mal à y croire, mais s’il le fait, l’équipe se concentrera alors entièrement sur Charles Leclerc et sur le développement de la voiture dans son sens. On ne peut pas développer deux voitures dans une même équipe, ça ne marche pas. La voie est alors toute tracée », a ainsi lâché Ralf Schumacher, relayé par F1Only.