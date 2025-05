F1 - Alpine : Nouveau pilote avec Gasly, l'énorme gaffe en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, l'ombre de Franco Colapinto plane au-dessus de Jack Doohan, au point qu'il ne s'agisse plus que d'une question de temps avant que l'Argentin ne prenne le baquet aux côtés de Pierre Gasly. Un sponsor de l'ancien pilote Williams a même vendu la mèche avant de faire machine arrière. Surement trop tard.

Cet hiver, Alpine a tout changé au niveau de ses pilotes. En dehors de Pierre Gasly, les mouvements ont été nombreux avec notamment l'arrivée de Jack Doohan à la place d'Esteban Ocon, mais ce n'est pas tout. En effet, dans le même temps, l'écurie française a attiré Franco Colapinto en tant que pilote de réserve, ne voulant pas laisser passer l'opportunité d'attirer l'Argentin qui avait brillé pour ses débuts chez Williams. Une signature qui met une énorme pression sur Jack Doohan puisque de nombreux observateurs l'imagine rapidement perdre son baquet.

Colapinto chez Alpine à Imola, la bombe est lâchée

Et la boulette d'Horacio Marin ne devrait pas calmer les rumeurs. Président du géant pétrolier argentin YPF, principal soutien de Franco Colapinto, a été interrogé sur la date à laquelle le pilote deviendrait titulaire chez Alpine. « Je ne peux pas vous le dire », lance-t-il dans un premier temps, avant de murmurer au journaliste : « A Imola ». Des propos qui ont évidemment fait l'effet d'une bombe puisque le Grand Prix d'Émilie-Romagne est tout simplement celui qui suivra le rendez-vous à Miami. Dès le 18 mai, Franco Colapinto pourrait remplacer Jack Doohan. Mais face à l'engouement suscité, Horacio Marin a repris la parole pour clarifier ses propos. « Ce que je dis, c’est que j’espère que Franco courra à Imola », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, conscient de s'être un peu avancé. « Je le reconnais. Mais si cela arrive bien, il m’appellera », ajoute Horacio Marin avant d'en dire plus.

Le rétropédalage d'Horacio Marin

« Comment suis-je censé obtenir ces informations si je suis le président d’YPF et non le représentant de Colapinto ? J’ai une relation extraordinaire avec lui, mais je ne lui parle pas toute la journée. Quand j’ai vu Franco, je lui ai dit qu’il allait faire ses débuts dans deux semaines. Je lui ai dit que le gars là-bas (Sargeant) allait être distrait et casser sa voiture, et qu’ils allaient l’appeler. Plus tard, il est venu me voir et m’a demandé comment je le savais. J’aurais aimé acheter un billet de loterie et gagner beaucoup d’argent. C’est la même chose » , conclut-il.