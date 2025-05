F1 - Officiel : Un nouveau Verstappen arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le paddock de F1 est présent à Miami en marge du Grand Prix qui a lieu ce week-end, Max Verstappen est absent et ne prendra donc pas part à la journée consacrée à la presse ce jeudi. Mais le quadruple champion du monde a une bonne excuse. Il va devenir papa pour la première fois.

Ce week-end, la sixième manche du championnat du monde de Formule 1 se déroule à Miami. L'occasion pour les pilotes McLaren de confirmer leur avance au classement, mais aussi pour Max Verstappen de recoller. Cependant, avant de connaître ses ambitions pour cette course, il faudra se montrer patient. Et pour cause, le quadruple champion du monde n'est pas encore arrivé à Miami et manquera donc ce jeudi la journée consacrée aux médias. Mais il a une bonne excuse.

Un mini-Verstappen arrive !

En effet, par le biais d'un communiqué, Red Bull confirme l'absence de son pilote... qui va devenir papa : « Veuillez noter que Max ne participera pas à la journée média à Miami jeudi car il attend un bébé. Tout va bien et il sera présent en piste vendredi pour le week-end de course. Nous ne ferons pas d’autres commentaires par respect pour la vie privée de Max et sa famille ».

Le premier enfant pour Verstappen

En décembre dernier, Max Verstappen et sa compagne Kelly Piquet, la fille du triple champion du monde Nelson Piquet, avaient officialisé l'arrivée prochaine de leur premier enfant en commun. La mannequin brésilienne a en effet déjà une fille Pénélope, née en 2019, dont le papa était déjà un pilote de Formule 1 à savoir Daniil Kvyat. Un évènement donc très important pour Max Verstappen qui pourra ensuite se concentrer sur son duel magnifique face aux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris qui ont pour le moment un petit avantage au classement général.