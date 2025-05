F1 : «Très impressionnant», Red Bull craque pour un Français !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit sa toute première saison en Formule 1, Isack Hadjar a déjà impressionné Red Bull. Après Helmut Marko, Christian Horner a lui aussi salué les débuts du Français de 20 ans avec Racing Bulls. Aux yeux du patron de l’écurie autrichienne, il a même dépassé les attentes placées en lui.

Isack Hadjar a fait oublier son accident lors du tour de formation en Australie. Le Français avait été contraint d’abandonner pour le tout premier Grand Prix de sa carrière en Formule 1, mais cet épisode semble déjà loin derrière lui. Avec une huitième place à Bahreïn, une dixième en Arabie Saoudite et des séances de qualifications souvent réussies, Isack Hadjar impressionne pour ses débuts avec Racing Bulls, et cela n’a pas échappé à Red Bull.

« La révélation de cette première phase du championnat du monde »

« À mon avis, Hadjar est la révélation de cette première phase du championnat du monde », confiait récemment Helmut Marko. « Isack ne connaissait pas la plupart des circuits, mais il a toujours été rapide dès le départ et a commis peu d’erreurs, à l’exception de celle commise en Australie. Isack réussit en course ce que beaucoup de débutants en Formule 1 ont du mal à faire : il réalise régulièrement de bons temps au tour tout en gérant très bien ses pneus. Il réalise tout cela relativement calmement. »

« Il a dépassé toutes nos attentes »

Christian Horner a lui aussi salué les premiers pas d’Isack Hadjar. « Je pense qu'il a dépassé toutes nos attentes. Il est vraiment impressionnant pour le moment cette saison, surtout sur les pistes sur lesquelles il n'a jamais roulé. Il a très peu de roulage dans une F1. ll est comme un poisson dans l'eau donc il a été très impressionnant jusqu'à présent », a déclaré le patron de Red Bull au micro de Sky Sports F1. « Il est très efficace. Je pense que ces jeunes qui arrivent, on voit qu'ils sont tout simplement prêts à s'adapter à une Formule 1 et ils sont très confiants, ils ont plein d'énergie. Et Isack a eu un pilotage brillant, selon moi, sur des circuits presque tous nouveaux pour lui. »