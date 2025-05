Verstappen - Hamilton : L’échec que personne n’a vu venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Afin de concurrencer Max Verstappen cette saison, les observateurs attendaient Ferrari au tournant. Mais le début d’année de l’écurie italienne n’est clairement pas à la hauteur des attentes. S’il a affirmé ne pas pouvoir rivaliser avec le Néerlandais ou McLaren ce week-end à Miami, Charles Leclerc veut voir du progrès pour les siens.

Ferrari doit rapidement se ressaisir. Attendue au tournant avec l’arrivée de Lewis Hamilton, l’écurie italienne ne parvient pas à rivaliser avec les meilleurs équipes du plateau, et pointe à une inquiétante quatrième place au classement des constructeurs. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne se disputeront sûrement pas le titre de champion du monde, qui se jouera assurément entre Max Verstappen, Lando Norris, et Oscar Piastri.

« Ça n’a pas été la première partie de saison qu’on espérait »

« Ça n’a pas été la première partie de saison qu’on espérait, mais c’est celle qu’on a eue ! On doit se concentrer sur ce qui vient et essayer de progresser comme on l’a fait sur les trois dernières courses. On a fait de bons pas dans la bonne direction, et on va essayer de se développer sur cela pour avoir la première victoire dès que possible », avoue Charles Leclerc, relayé par Next-Gen Auto, avant le début du Grand Prix de Miami.

« Je ne sens pas qu’on a le potentiel pour battre les McLaren et les Red Bull »

« Je ne sens pas qu’on a le potentiel pour battre les McLaren et les Red Bull dans leurs bons jours, mais on doit prendre les points disponibles et quand on aura une voiture pour gagner, on sera là. Ceci dit, je vais quand même aborder ce week-end avec un objectif, qui est de gagner dimanche. Comme vous le savez, j’apprécie beaucoup les week-ends Sprint car chaque jour a une séance importante, à commencer par les qualifications Sprint du vendredi. J’ai aussi l’impression qu’avec une seule séance d’essais libres, notre équipe part sur des bases solides, car nous effectuons un excellent travail de préparation à l’usine », conclut le Monégasque.