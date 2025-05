F1 - Verstappen : «Incroyable», Red Bull s’emballe après l’heureux événement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est fait ! Ce vendredi, Max Verstappen et Kelly Piquet ont officialisé la naissance de leur petite Lily. Le quadruple champion du monde va désormais pouvoir se focaliser sur le Grand Prix de Miami après cet heureux événement. Directeur de Red Bull, Christian Horner s’est quant à lui exprimé sur le fait de voir son champion papa.

« Bienvenue, douce Lily. Nos cœurs sont plus remplis que jamais, tu es notre plus beau cadeau. Nous t'aimons tellement. » Ce vendredi, c’est sur le réseau social Instagram que Max Verstappen a officiellement annoncé la naissance de sa fille, Lily. Issue de son union avec Kelly Piquet, fille de l’ancien champion Nelson Piquet, cette petite fille va assurément remplir de joie le cœur du Néerlandais, qui n’a cependant pas le temps de s’attarder sur cet heureux événement.

« Je pense aux gènes de cet enfant ; c’est assez incroyable quand on pense à Verstappen et Piquet »

En effet, Max Verstappen est arrivé sur le fil à Miami afin de prendre part aux essais libres, puis à la qualification de la course sprint en Floride. De son côté, Christian Horner s’est exprimé sur la naissance du premier enfant de son champion, avec une petite dose d’humour. « Il sera un père très présent, j’en suis sûr. Il faut s’impliquer. Il faut changer les couches. Il faut s’impliquer au milieu de la nuit, etc. C’est merveilleux d’accueillir un nouveau membre dans une famille. Et sa vie sera très différente à bien des égards, en étant désormais père. Je pense aux gènes de cet enfant ; c’est assez incroyable quand on pense à Verstappen et Piquet », a lâché ce dernier, relayé par Next-Gen Auto.

« Max est un homme plutôt mesuré »

« Si c’était un cheval de course, il vaudrait une fortune. Mais cela va lui rendre la vie un peu différente », avance Horner, qui ne voit pas cet événement perturber la suite de la carrière de Verstappen : « Je ne pense pas. Max est un homme plutôt mesuré. Il a évidemment aussi une belle-fille comme l’a rappelé Toto. Il est juste très mesuré. Il apprécie évidemment sa vie de famille et je pense que pour lui, tout se passera comme d’habitude. »