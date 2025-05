F1 - Crise chez Ferrari : L'annonce très inquiétante de Lewis Hamilton

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Ferrari a connu une séance de qualification cauchemardesque du côté de Miami. Si Charles Leclerc partira 8ème, Lewis Hamilton lui, n’a pas réussi à se hisser en Q3, et s’élancera depuis la 12ème position. Une prestation inquiétante pour le Britannique, qui à l’issue de la séance, s’est confié sur les grosses difficultés présentes au sein de l’écurie italienne.

Le début de saison de Ferrari ressemble à un cauchemar. Pressentie pour se battre avec les meilleures écuries du plateau, la formation italienne enchaîne les contre-performances. Avec le podium obtenu par Charles Leclerc lors de la dernière course en Arabie Saoudite, la « Scuderia » espérait capitaliser sur ce bon résultat afin d’enchaîner ce week-end à Miami.

Ferrari en pleine crise

Mais clairement, obtenir quoi que ce soit en Floride relèvera du miracle pour l’écurie dirigée par Frédéric Vasseur. Malgré une troisième place de Lewis Hamilton lors de la course sprint, Ferrari a connu de grosses difficultés en qualification. Si Charles Leclerc a terminé 8ème, Lewis Hamilton lui, n’a pas réussi à passer en Q3, confirmant un véritable état de crise au sein de l’écurie. A l’issue de la séance, c’est un septuple champion du monde visiblement agar qui s’est exprimé sur la situation compliquée de Ferrari.

« Nous sommes en grande difficulté »

« Nous allons persévérer. Nous n’en sommes qu’à la sixième course, mais nous sommes en grande difficulté. Nous faisons de notre mieux pour ne pas modifier nos réglages de manière trop importante, mais quoi que nous fassions, la régularité est très aléatoire à chaque run en piste. Nous avons des problèmes de freins, des problèmes d’instabilité, et nous ne sommes généralement pas assez rapides. Passer en Q3 est déjà difficile pour nous. Une fois que l’on est en retrait, il est difficile de marquer des points. Demain, ce sera difficile, mais nous allons réessayer. J’y suis habitué mais je vais persévérer. Et je serai de retour à l’usine la semaine prochaine pour continuer à trouver des solutions », a confié Hamilton, relayé par Next-Gen Auto.