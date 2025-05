F1 - Verstappen : L'erreur de Red Bull qui le met en colère !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi lors de la course sprint à Miami, Kimi Antonelli, le jeune pilote Mercedes, a réussi à décrocher la pole mais rien ne s'est passé comme prévu. En effet, l'Italien a vécu un départ compliqué avant un accrochage avec Max Verstappen qui a définitivement condamné ses chances. Il regrette une erreur commise par Red Bull qui a permis au Néerlandais de sortir trop tôt de son stand, alors qu'Antonelli arrivait.

Rookie chez Mercedes, Kimi Antonelli réalise un début de saison intéressant et pouvait réaliser un premier énorme coup en décrochant la pole pour le sprint à Miami. Malheureusement, l'Italien a été victime d'événements en sa défaveur, à commencer par sa rentrée dans la voie des stands qui ne s'est pas bien passée. En effet, il allait rentrer au moment où Max Verstappen sortait du stand Red Bull, provoquant alors un choc entre les deux monoplaces. Le jeune Italien était très déçu après la course.

Red Bull proche de provoquer un accident

Dans une course chaotique perturbée par la pluie et finalement remportée par Lando Norris, Kimi Antonelli a vécu un cauchemar. Le pilote de 18 ans a perdu toute chance de bien figurer après cet incident avec Max Verstappen. L'Italien n'a pas pu s'arrêter au bon moment et a dû éviter de rentrer dans son stand pour éviter de percuter un de ses mécaniciens. En effet, Red Bull a libéré trop tôt Verstappen qui s'était arrêté également et le Néerlandais a percuté l'Italien. « J’ai fait au mieux pour éviter Max mais l’erreur est clairement de leur côté. Ce qui est très important, c’est qu’il n’y a rien à reprocher à Max, car il a juste suivi l’ordre de l’équipe. Dès que je l’ai vu sortir, j’ai essayé d’éviter l’accident, car cela aurait pu être très grave pour les mécaniciens. Je suis donc content que tout se soit bien passé » a-t-il confié après la course d'après des propos rapportés par NextGen-Auto.

Antonelli en colère contre Red Bull

Déjà frustré à cause du départ où il a dû quitter momentanément la piste après une manœuvre agressive d'Oscar Piastri, Kimi Antonelli a fini par terminer la course en 7ème position avec toutes les pénalités décernées aux pilotes. En effet, à cause de cette erreur de Red Bull, Max Verstappen a écopé d'une pénalité de 10 secondes, passant ainsi de la 4ème à la 17ème place. « Cela a encore plus ruiné ma course mais au point où j’en étais. Autant oublier ça et penser à la suite. Comme Toto (Wolff) l’a dit, c’était juste une petite course et des gens se sont comportés d’une façon... petite » regrette Antonelli.