F1 : Verstappen a fait «quelque chose de mal», il balance !

Bien qu'il ait décroché la pole position à Miami, Max Verstappen a conscience qu'il ne partira pas favori pour la course dimanche soir. Le quadruple champion du monde assure en effet que tout le monde gère mal les pneus, mis à part McLaren qui sera donc encore une fois l'équipe à battre.

Samedi, Max Verstappen a une nouvelle fois sorti un tour dont il a le secret en qualifications pour arracher la pole position à Miami devant Lando Norris, Kimi Antonelli et Oscar Piastri. Et pourtant, le quadruple champion du monde est très loin d'être rassuré avant la course. Il explique même qu'il pense que Red Bull a du retard sur les McLaren qui gèrent bien mieux l'usure des pneus, un élément clé pour le Grand Prix.

McLaren encore au-dessus, l'aveu de Verstappen

« Je pense que globalement, ils sont meilleurs en course. On l'a vu aussi en pneus intermédiaires sous la pluie. Dès que ces pneus commencent à surchauffer, ils ont un énorme avantage. Donc on fait tous quelque chose de mal avec les pneus, sauf McLaren (...) On fait évidemment tout ce qu'on peut pour corriger ça. Mais certaines choses prennent un peu plus de temps, ne serait-ce que pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et ensuite, il faut encore pouvoir produire les éléments en question, ce qui est une autre histoire », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport, avant d'affirmer qu'il se sent toutefois un peu mieux dans sa monoplace.

«Ils ont un énorme avantage»

« Oui, c'était mieux. On a changé quelques petites choses avant les qualifications, et la voiture tournait un peu mieux. C'est positif, mais évidemment ce n'est toujours pas ce qu'on veut, ni là où on veut être. Mais c'était en fait mieux que prévu. Avant de venir ici à Miami, on pensait que ce serait un circuit compliqué à cause des virages lents et des vibreurs qu'il faut vraiment attaquer. Ce n'est normalement pas notre point fort », ajoute Max Verstappen.