PSG : 40M€ pour un transfert historique !

A seulement 30 ans, Marquinhos fait déjà partie des légendes du PSG. Un sacre en Ligue des Champions viendrait conclure 12 années de travail acharné du Brésilien dans la capitale. Surtout que le numéro 5 parisien est fortement convoité par l’Arabie Saoudite et par Al-Hilal, et que du côté des dirigeants parisiens, on ne serait pas contre s’en séparer.

L’histoire d’amour entre le PSG et Marquinhos connaît potentiellement ses dernières heures. Joueur le plus capé de l’histoire à Paris, le défenseur central de 30 ans continue de porter fièrement le brassard de capitaine depuis 2020. Alors que le PSG est engagé en demi-finale de la Ligue des Champions, le Brésilien pourrait un peu plus écrire son nom dans la légende en soulevant le trophée, lui qui n’a jamais écarté le fait de finir sa carrière chez les Rouge et Bleu.

« Je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs »

« Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs. Je pense que mon nom est gravé dans l'histoire du club, même si un jour je devais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président. Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande. Mais j'ai encore du temps, je suis jeune, j'ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG », confiait ainsi Marquinhos en avril 2024, après avoir battu le record de matchs joués au PSG.

Le PSG attend au moins 40M€ pour Marquinhos

Cependant, le Brésilien est fortement convoité par l’Arabie Saoudite, comme le révèle Sky. Le joueur de 30 ans ainsi que son entourage n’excluent clairement pas la possibilité de quitter le PSG cet été. A en croire les indiscrétions du média, Luis Enrique et la direction du club francilien pourraient également s’en séparer, en cas d’offre supérieures à 40M€. Affaire à suivre...