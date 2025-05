Départ d'une icône du PSG, la presse étrangère confirme !

Axel Cornic

Le vent du changement souffle sur le Paris Saint-Germain, où l’on semble vouloir continuer le rajeunissement de l’effectif commencé l’année dernière. Et les victimes pourraient être nombreuses avec notamment l’un des visages les plus emblématiques du projet QSI qui pourrait être poussé vers la sortie.

Après plus de dix ans, le Qatar est peut-être proche du but. Après la victoire lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal (1-0), le PSG se rapproche d’une finale et d’un potentiel premier titre dans son histoire. Cela ne devrait toutefois pas être la fin, mais plutôt le début d’un tout nouveau cycle.

Place à la jeunesse

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, au sein du PSG on souhaiterait continuer à baisser la moyenne d’âge de l’équipe. Ça a bien commencé il y a un an, avec notamment l’émergence de cracks comme Bradley Barcola ou plus récemment Désiré Doué, que toute l’Europe semble envier au club parisien.

Marquinhos poussé vers la sortie ?

Des nouvelles pépites pourraient donc arriver, mais des joueurs devraient surtout partir ! Et toujours selon La Gazzetta, la première victime pourrait bien être Marquinhos, qui fait figure de seul survivant au sein du vestiaire parisien. Pour rappel, le défenseur central est arrivé au PSG en 2013 en provenance de l’AS Roma, dans le cadre d’un transfert autour des 30M€.