Donnarumma - PSG : Transfert annoncé par la presse italienne ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait bien devenir un gros problème pour le Paris Saint-Germain. Les négociations autour de sa prolongation semblent être toujours au point mort, ce qui n’aurait pas échappé à certains cadors étrangers, qui semblent rtêver du très gros coup.

Véritable héros de la campagne en Ligue des Champions, avec des prestations XXL contre Liverpool et Arsenal, Gianluigi Donnarumma pourrait bien quitter le PSG. C’est en tout cas le danger qui se dessine avec une fin de contrat dans un peu plus d’un an et une prolongation qui se fait toujours attendre !

Donnarumma se rapproche d’un départ ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’entourage de l’international italien aurait demandé une revalorisation salariale au PSG. Il gagne actuellement 10M€ net par an, mais est tout de même assez loin dans la hiérarchie parisienne puisqu’il n’est que à la 8e place des joueurs les mieux payés. Pour le moment, aucune réponse n’est toutefois arrivée de la part du club, qui pourrait donc risquer de perdre l’un de ses meilleurs éléments.

Le Bayern Munich prêt à frapper fort

Cette situation n’a pas manqué d’attirer l’attention des gros clubs européens, avec notamment le Real Madrid qui rêverait d’un gros coup à 0€. Mais La Gazzetta nous parle également du Bayern Munich ! Avec Manuel Neuer qui a fêté ses 39 ans le 27 mars dernier, les Bavarois songeraient sérieusement à un grand changement dans les cages et Gianluigi Donnarumma serait un profil très apprécié. Ce dernier ne dirait d’ailleurs pas non à un départ vers la Bundesliga, après avoir connu la Serie A et la Ligue 1.