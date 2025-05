Départ de Donnarumma : La nouvelle bombe qui effraie le PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la saison, Gianluigi Donnarumma pourrait bien claquer la porte du Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Le contrat de l’international italien se termine en effet dans un peu plus d’un an et pour le moment, une prolongation semble s’être grandement compliquée.

Les critiques sont bien loin. Régulièrement pointé du doigt depuis sa signature en 2021, Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme l’une des figures importantes de la quete d’une première Ligue des Champions au PSG. Ses prestations face à Liverpool et lors de la demi-finale aller contre Arsenal ont impressionné, le propulsant directement comme l’un des intouchables de l’équipe de Luis Enrique.

La meilleure saison de Donnarumma ?

Mais ses prestations ne semblent pas suffire. Car il ne faut pas oublier que le contrat qui lie l’Italien au PSG se termine en juin 2026 et pour le moment, c’est le silence total pour son avenir. Une prolongation semblait quasiment actée au début de l’hiver dernier, mais la situation a radicalement changé au fil des mois et pour le moment, Donnarumma se rapproche tout doucement d’un potentiel départ libre dans un peu plus d’un an.

Un avenir très incertain au PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’entourage du joueur aurait pourtant relancé le PSG tout récemment. Les agents de Gianluigi Donnarumma auraient effectivement demandé une grosse revalorisation salariale, lui qui est loin derrière les mieux payés du club. Il émarge actuellement à 10M€ net par an, soit le 8e plus gros salaire parisien, mais pour le moment la réponse des dirigeants se fait toujours attendre, avec des négociations qui sont donc toujours au point mort.