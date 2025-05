Mbappé - Real Madrid : Transfert acté cet été ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier, Kylian Mbappé pourrait bientôt voir un de ses amis le rejoindre au Real Madrid. Dans l’optique du prochain mercato estival, les Merengue sont très intéressés par William Saliba et aimerait en faire le nouveau patron de sa défense. Selon-vous, les deux joueurs originaires de Bondy seront-ils réunis dans la capitale espagnole la saison prochaine ?

L’été s’annonce mouvementé au Real Madrid. Carlo Ancelotti est plus que jamais sur le départ et l’effectif devrait lui aussi connaître des modifications. Éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal, la Casa Blanca a également perdu la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, sur qui elle compte encore quatre points de retard en championnat. Le secteur défensif devrait être une des priorités des Merengue et selon nos informations, ils ont déjà un joueur dans leur viseur.

Saliba, une piste «concrète» pour le Real Madrid

En effet, comme indiqué par Le 10 Sport, le Real Madrid est très intéressé par William Saliba. L’international français (26 sélections) est la grande priorité du club dans l'optique du prochain mercato estival, ce que confirme L'Équipe. Cela fait maintenant plusieurs années que les dirigeants madrilènes observent le joueur formé à l’ASSE et suivent sa progression. Selon le quotidien sportif, des discussions entre toutes les parties auraient eu lieu ces dernières semaines et en interne, la piste menant à William Saliba serait qualifiée de « concrète ».

Des retrouvailles avec Mbappé à Madrid ?

Au Real Madrid, William Saliba n’aurait pas de problème d’intégration, puisqu’il retrouverait plusieurs joueurs de l’équipe de France et notamment Kylian Mbappé, dont il est proche, eux qui viennent tous les deux de Bondy. Le défenseur âgé de 24 ans se sent bien à Arsenal, qui cherche d’ailleurs à prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2027. Toutefois, d’après L'Équipe, s’il y a bien un club qui pourrait le pousser à partir et dont il rêve, c’est bien le Real Madrid. Il faudra en revanche que les Merengue réussissent à convaincre les Gunners, alors que la valeur de William Saliba dépasse actuellement les 100M€.

