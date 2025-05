F1 - Gasly : Alpine fait une annonce pour son nouveau pilote

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Successeur d’Esteban Ocon, Jack Doohan est annoncé sur la sellette depuis le début de la saison. Des rumeurs laissaient même entendre qu’il pourrait être remplacé dès le Grand Prix d’Émilie-Romagne par Franco Colapinto, troisième pilote d’Alpine. L’Argentin deviendrait le nouveau coéquipier de Pierre Gasly, mais Oliver Oakes a assuré que cela n’était pas d'actualité, pour le moment.

Après avoir acté sa séparation avec Esteban Ocon, Alpine a décidé de faire de Jack Doohan le nouveau coéquipier de Pierre Gasly. Avant même le début de la saison, l'Australien âgé de 22 ans était déjà sous pression en ce qui concerne son avenir, l’écurie ayant fait de Franco Colapinto son pilote de réserve. Et selon Horacio Marin, président du géant pétrolier YPF, sponsor de l’Argentin, ce dernier pourrait le remplacer dès le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

« Pour l’instant, Jack est notre pilote, aux côtés de Pierre »

« Je ne peux pas vous le dire », a-t-il répondu quand il lui a été demandé quand Franco Colapinto deviendrait titulaire chez Alpine, avant d’ajouter : « À Imola ». Il n’en fallait pas plus pour attiser les rumeurs, auxquelles a répondu Oliver Oakes. « Pour l’instant, Jack est notre pilote, aux côtés de Pierre. Je pense que nous avons été assez clairs là-dessus. Nous évaluons toujours la situation, mais aujourd’hui, c’est ainsi », a assuré le directeur d’Alpine, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Ce ne sont que des rumeurs »

Sur les propos d’Horacio Marin, Oliver Oakes a ajouté : « Je l’ai vu, comme tout le monde. C’était un sponsor argentin, en off, qui donnait son avis sur Franco et sur son futur pilote. Je suis sûr que beaucoup de gens en Argentine aimeraient le voir dans la voiture ce dimanche. Je pense que nous avons été assez ouverts, en tant qu’équipe, à l’idée que ce ne sont que des rumeurs et que Jack doit continuer à faire du bon travail. Mais il est naturel qu’il y ait toujours des spéculations. »