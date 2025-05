Marion Rousse file ailleurs !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le dimanche 11 mai prochain, France 3 diffusera le Tro Bro Leon, une classique cycliste bretonne, avec les commentaires de Marion Rousse, la directrice du Tour de France féminin, accompagnée d'Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Le trio sera une nouvelle fois au rendez-vous après avoir officié sur le Paris-Roubaix ou encore Liège-Bastogne-Liège.

En plus d’occuper le rôle de directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse a conservé sa casquette de consultante pour les épreuves diffusées sur le service public. Et le mois d’avril fut chargé pour la compagne de Julien Alaphilippe, présente à l’antenne pour commenter le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race ou encore Liège-Bastogne-Liège. Et ce n’est pas terminé puisque Marion Rousse et ses collègues sont attendus ailleurs...

Marion Rousse va commenter le « Paris-Roubaix breton »

France Télévisions a en effet officialisé la présence de Marion Rousse, accompagnée de ses fidèles compagnons Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert pour le Tro Bro Leon, une classique finistérienne qui aura lieu le dimanche 11 mai, retransmis dès 15h15 sur France 3. « Le Tro Bro Léon proposera, comme à son habitude, un tracé inédit des plus spectaculaires. À travers ses historiques « ribins » qui jalonnent le Finistère, chemins accidentés de terre et de pierres, le « Paris-Roubaix breton » présentera aux téléspectateurs les paysages les plus emblématiques du Pays du Léon, tout en offrant de sublimes affrontements et rebondissements au gré de ses pavés », fait savoir le groupe dans son communiqué de presse.

Valentin Madouas et Matej Mohoric seront présents

« Outre le spectacle que proposent ces traditionnels 29 chemins non asphaltés, la course sera notamment animée par la présence de deux grands favoris, à savoir Valentin Madouas, enfant du pays et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et Matej Mohoric, lauréat de Milan-San Remo 2022 », peut-on également lire dans le communiqué de presse de France Télévisions, qui proposera d’autres rendez-vous cyclisme à ses téléspectateurs bretons, via France 3, avec la 25e édition des Boucles de l'Aulne ce jeudi (15h30), la 39e édition du Tour du Finistère pays de Quimper ce vendredi (14h30), ainsi que le Grand Prix du Morbihan Féminin ce samedi (9h50) et masculin plus tard dans la journée (14h35).